Radfahrer übersieht Motorradfahrer – beide schwer verletzt

Buxtehude (dpa) –

Bei einem Zusammenstoß wurden ein Rennradfahrer und Motorradfahrer schwer verletzt. Der 70 Jahre alte Radfahrer hatte beim Wechsel auf die Bundesstraße 3 in Buxtehude östlich von Hamburg offenbar das herannahende Motorrad eines 58-Jährigen übersehen, wie die Polizei mitteilte.

Der Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß den Angaben nach nicht mehr verhindern. Beide Fahrer seien auf die Straße gestürzt. Der Radfahrer wurde später mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.