Osnabrück (dpa/lni) – Ein 25 Jahre alter Mann hat bei einem Fahrradunfall in Osnabrück schwere Verletzungen erlitten. Der Radfahrer sei am Morgen vermutlich aus Unachtsamkeit und ohne Beteiligung anderer gegen einen Bordstein geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Er stürzte und verletzte sich an der Nase und am Kopf, war aber noch ansprechbar. Der 25-Jährige kam ins Krankenhaus.