Radfahrer stoßen zusammen: Elfjährige schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern in Hamburg-Winterhude ist am frühen Donnerstagabend ein elf Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Das Mädchen war nach Angaben der Polizei um 17.45 Uhr am Schwanenwik auf der richtigen Radwegseite in Richtung Mundsburger Kanal unterwegs. Ein 25 Jahre alter Radfahrer soll einen anderen Fahrradfahrer überholt haben und dann frontal in das Mädchen hineingefahren sein. Das Kind wurde am Kopf schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.