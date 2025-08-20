Radfahrer stirbt nach Unfall – Zeugen gesucht

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, in dessen Folge ein 75 Jahre alter Radfahrer gestorben ist. Wie die Polizei mitteilte, war der Unfall bereits am 8. August auf dem Schweenssand Hauptdeich im Stadtteil Neuland geschehen.

Aus bislang ungeklärter Ursache war der Radfahrer demnach mit dem Auto einer ebenfalls 75 Jahre alten Frau kollidiert. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er den Angaben nach vor wenigen Tagen.

Die Ermittlungen, in die auch die Fachdienststelle für Todesermittlungen im Landeskriminalamt involviert ist, dauern an. Um den Unfallhergang aufklären zu können, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.