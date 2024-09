Radfahrer stirbt nach Unfall mit Lastwagen in Hamburg

In Hamburg ist erneut ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Der 60-Jährige sei am Vormittag auf der Bramfelder Straße im Stadtteil Barmbek-Nord unterwegs gewesen, als er von dem Lastwagen erfasst worden sei, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Radfahrer auf dem Gehweg unterwegs, als der 30 Jahre alte Lastwagenfahrer nach rechts auf ein Firmengelände abbiegen wollte. Der 60-Jährige erlitt schwerste Kopfverletzungen. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ob der 60-Jährige mit dem Rad gefahren war oder es geschoben hatte, war zunächst unklar. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Um den Unfallhergang rekonstruieren zu können, hatten die Ermittler einen 3D-Scanner eingesetzt. Zudem wurden Fotos aus einem Polizeihubschrauber und von einer Drohne gemacht.

Weil mindestens fünf bis sechs Menschen den schlimmen Unfall beobachtet hatten, fuhr zudem das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes an den Unfallort. Die Notfallseelsorger betreuten die psychisch aufgewühlten Menschen.