Radfahrer stirbt nach Unfall mit Lastwagen im Kreis Plön

Grebin (dpa/lno) –

Ein 67 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen im Kreis Plön zunächst lebensbedrohlich verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann am frühen Mittwochmorgen auf dem Radweg aus Richtung Görnitz kommend in Richtung Malente unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als er eine Straße überqueren wollte, sei er von einem dort fahrenden Lastwagen erfasst worden. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Aufgrund seiner schweren Verletzung starb er wenige Stunden später in der Klinik. Der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Unfallsachverständige haben den Unfall rekonstruiert. Die Polizei ermittelt.