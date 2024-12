Radfahrer stirbt nach Unfall in Hamburg-Borgfelde

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 64-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Borgfelde verstorben. Wie die Polizei mitteilte, bog der 64-jährige Mann links ab und kam dann mutmaßlich aufgrund einer Erkrankung ins Schlingern. Er sei vom Radweg abgekommen und dabei gegen einen an der Ampel wartenden Wagen gestoßen und zu Boden gestürzt.

Der Mann sei bewusstlos am Boden liegen geblieben, woraufhin Ersthelfer Reanimationsmaßnahmen eingeleitet hätten. Laut Polizei wurde der 64-Jährige unter fortlaufenden Reanimationsmaßnahmen und in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus transportiert, wo er später verstarb. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmittag, die Ermittlungen dauern an.