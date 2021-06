Radfahrer stirbt nach Kollision mit Auto östlich von Celle

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Celle (dpa/lni) – In der Nähe von Celle hat sich ein Radfahrer am Donnerstag beim Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt. «Die Person hat mit ihrem Fahrrad gerade die Fahrbahn überquert, als sie von dem Pkw erfasst wurde», berichtete die Polizei. Der Unfall ereignete sich demnach auf der Landstraße 282 zwischen Lachtehausen und Beedenbostel im Osten Celles, in Höhe der «Blauen Brücke» über die Lachte. Die Straße war den Beamten zufolge bis zum Abend gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210624-99-132143/2