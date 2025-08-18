Radfahrer stirbt nach Abbiegeunfall mit Lkw in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hannover ist ein 62-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Der Mann aus Langenhagen wurde am Vormittag von einem Lastwagen erfasst und so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer mit seinem Pedelec auf einem Radweg unterwegs und wollte die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem 56 Jahre alten Lastwagenfahrer erfasst, der mit seinem Sattelzug nach rechts abbog.

Der Radfahrer wurde zu Boden geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn noch unter notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus, wo er wenig später starb. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften

Nach Feuerwehrangaben waren 21 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert. Zeugen berichteten beim Notruf, der Radfahrer sei von dem Lastwagen überrollt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war er jedoch nicht eingeklemmt und konnte sofort medizinisch versorgt werden.

Der Unfall ereignete sich im Stadtteil Bothfeld. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.