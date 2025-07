Radfahrer stirbt bei Unfall in Husum

Husum (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Husum (Kreis Nordfriesland) ist ein 69 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Morgen im Bereich Osterende auf einem Radweg unterwegs, als er an der Kreuzung zur Adolf-Menge-Straße von einem Auto erfasst wurde. Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Am Steuer des Wagens saß ein 82 Jahre alter Mann. Warum er den Radfahrer beim Abbiegen übersehen hatte, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden voll gesperrt.