Lastrup (dpa/lni) –

Bei einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto in Lastrup ist der 42 Jahre alte Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überholte der 28 Jahre alte Autofahrer den Radfahrer am Samstagabend. Während des Überholvorgangs machte der Radfahrer den Angaben nach einen Schwenker nach links und wurde von dem Auto erfasst. Der schwer verletzte Radfahrer kam in ein Krankenhaus.