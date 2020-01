Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holstein hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Selbsttötungen in Gefängnissen zu verhindern. «Suizidprävention ist Aufgabe aller in einer Justizvollzugsanstalt tätigen Bediensteten, eine entsprechende Sensibilisierungen erfolgt schon in... Mehr lesen