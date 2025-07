Radfahrer sammeln auf Hanse-Tour für schwerkranke Kinder

Rostock/Kiel (dpa) –

Radeln für den guten Zweck: Am Montag startet die 29. Hanse-Tour Sonnenschein. Bis zu 200 Radfahrerinnen und Radfahrer werden erwartet. «Dieses Jahr sind wir von Rostock nach Eutin und dann in Ostholstein und Kiel unterwegs», sagte Organisator Claus Ruhe Madsen, langjähriger Oberbürgermeister von Rostock und seit 2022 Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein. Der Startschuss fällt um 8 Uhr.

Die viertägige Benefizfahrt zugunsten krebskranker und chronisch kranker Kinder führt über rund 600 Kilometer und endet wieder in Rostock. In den 29 Jahren ihres Bestehens sammelte die Hanse-Tour nach Angaben der Veranstalter mehr als 2,5 Millionen Euro. Das Geld unterstützt kranke Kinder, ihre Familien und die Forschung zu Kinderkrankheiten.

Neben Kliniken und Kinderhospizen profitieren auch Stiftungen von den Spenden. Ein Teil fließt regelmäßig an die Initiative «Mike Möwenherz» der Universitätsmedizin Rostock. «Mike Möwenherz sind Ärzte und Krankenschwestern, die Kinder zu Hause betreuen, so dass sie die letzte Zeit nicht in einer Klinik erleben müssen», erklärte Madsen.

Spenden werden unterwegs gesammelt

Entlang der Route kann es zu vielen Staus kommen, da die Polizei die Radfahrer begleitet. Entgegenkommende Fahrzeuge müssen laut Madsen anhalten. Die Teilnehmer klopfen dann an die Fensterscheiben und erbitten Spenden. «Dabei gelingt es uns immer so 12.000 bis 15.000 Euro an den Autos zu sammeln.»

Unterwegs begrüßen oft Kinder und Bürgermeister der Gemeinden die Radler bei den Stopps. Es gibt ein kleines Programm, und auch dort werden häufig Spenden übergeben. In den vergangenen Jahren kamen so laut Madsen jährlich rund 100.000 Euro zusammen.

Ministerpräsident Günther ist Schirmherr

Da die Radtour auch durch die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins führt, soll das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein von den Spenden profitieren, sagte Madsen. Schirmherr der diesjährigen Benefizfahrt ist der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther.

Vor Beginn der Tour hofft der Organisator, dass es nicht Unfällen kommt. Es gebe jedes Jahr «den einen oder anderen Zwischenfall», sagte Madsen. «Deswegen drücke ich die Daumen, dass alle erst mal gesund durchkommen.»