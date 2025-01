Radfahrer prallt mit Auto zusammen und wird schwer verletzt

Osnabrück (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenprall mit einem Auto ist ein 63-jähriger Radfahrer in Osnabrück schwer verletzt worden. Zuvor hatte am Samstagmorgen ein 26-jähriger Autofahrer eine Kreuzung in der Innenstadt passiert, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Zur gleichen Zeit überquerte der 63-Jährige mit dem Fahrrad von rechts ebenfalls die Straße. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß.

Den Angaben zufolge hatte der Autofahrer grünes Licht, als er in die Kreuzung einfuhr. Warum die beiden Verkehrsteilnehmer dennoch gleichzeitig die Kreuzung überquerten, ist unklar. Der Fahrradfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.