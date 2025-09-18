Radfahrer prallt gegen Autotür – lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hamburg-Altona lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war am Mittwochabend mit seinem Fahrrad auf dem Bahrenfelder Kirchenweg unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Als er an einem parkenden Auto vorbeifuhr, habe dessen Fahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei unachtsam von innen die Tür auf der Fahrerseite geöffnet. Der Radfahrer prallte dagegen, flog über die geöffnete Wagentür und stürzte. Er kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Einen Helm habe der 57-Jährige nicht getragen.