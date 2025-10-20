Radfahrer nach Unfall in Hamburg gestorben

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Unfall in Hamburg-Langenhorn ist ein Radfahrer an seinen lebensgefährlichen Verletzungen gestorben. Der 56-Jährige sei am Sonntag im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Der Mann war am frühen Freitagmorgen mit seinem Fahrrad nahe der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein unterwegs, als er mit einem Auto zusammenstieß. Er hatte dabei unter anderem lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitten.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann trotz Rotphase der Ampel an einer Einmündung auf die Straße gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es demnach zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 37-jährigen Fahrers. Die Straße war nach dem Unfall mehrere Stunden lang gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an – die Polizei sucht weiter nach Zeugen.