Basedow (dpa/lno) –

Ein 76 Jahre alter Mann aus Geesthacht ist bei einem Unfall auf dem Radweg am Elbe-Lübeck-Kanal lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei am Mai-Feiertag im Bereich der Ortschaft Basedow im Kreis Herzogtum Lauenburg beim Absteigen gestürzt. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Rentner.