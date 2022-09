Radfahrer im Kreis Segeberg tödlich verunglückt

Wakendorf II (dpa/lno) –

Ein 55 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 79 im Kreis Segeberg ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Radfahrer aus dem Kreis Stormarn am Sonntag nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gestürzt, während ein landwirtschaftliches Gespann den Mann überholt habe, berichtete die Polizei am Montag. Der Traktor sei weitergefahren. Der 55-Jährige starb den Angaben zufolge noch am Unfallort.

Der genaue Unfallhergang ist nach Polizeiangaben noch unklar. Bislang gebe es keine Hinweise auf eine Berührung zwischen den Fahrzeugen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall am Sonntag in der Nähe der Ortschaft Wakendorf II beobachtet haben.