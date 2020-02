Sögel (dpa/lni) – Beim Zusammenstoß mit einem Sattelzug ist ein 42-jähriger Radfahrer in Sögel im Emsland schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, bog der 56-jährige Fahrer des Lastwagens nach rechts ab. Dabei stieß der Sattelzug mit dem Radfahrer zusammen. Nach dem Unfall am Freitag wurde der 42-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Polizei