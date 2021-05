Radfahrer bei Zusammenstoß mit Motorrad schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa

Cremlingen (dpa/lni) – Zwischen Destedt und Schandelah (Landkreis Wolfenbüttel) ist ein 69-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte am Samstag ein 64-Jähriger, der auf einem Motorrad unterwegs war, den Radfahrer überholen. Dieser wollte gerade in einen Feldweg einbiegen. Dadurch stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

