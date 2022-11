Radfahrer bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Kiel (dpa/lno) –

Ein Radfahrer ist am Montagmorgen in Kiel von einem Auto überrollt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 24-Jährige sei beim Überqueren des Hasseldieksdammer Weges in die Tür eines Kleinwagens gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Wie er dann unter den Wagen geriet, war zunächst unklar. Laut Polizei hatte er zum Überqueren der Straße den Fußgängerüberweg genutzt. Die 59-jährige Fahrerin des Autos wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.