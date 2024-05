Bremen (dpa/lni) –

Ein 16 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Bremen schwer am Kopf verletzt worden. Am Freitagmittag rammte ein Autofahrer den Jugendlichen im Stadtteil Schwachhausen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Radfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe, danach brachten Rettungskräfte den Radfahrer in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.