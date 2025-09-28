Radfahrer bei Unfall in Bramsche schwer verletzt

Ein Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Bramsche (dpa/lni) –

Ein Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Osnabrück schwer verletzt worden. Der 62-Jährige war auf einer Fahrradstraße in Bramsche unterwegs und hatte Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Eine 36 Jahre alte Autofahrerin wollte mit ihrem Wagen die Fahrradstraße überqueren und übersah den Radfahrer. Es kam zur Kollision, der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen.

Ein Notarzt versorgte den 62-Jährigen vor Ort, er kam ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.