Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa

Klein Wesenberg (dpa/lno) – Ausgerechnet auf einem Weg namens Paß op (Pass‘ auf) hat sich ein Radfahrer in Klein Wesenberg (Kreis Stormarn) so schwer verletzt, dass er einen Tag später im Krankenhaus starb. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war am Sonnabend ein Stock in die Speichen des Vorderrades des 78-Jährigen geraten. Der Mann aus Ahrensburg sei nach seinem Sturz zunächst reanimiert worden, dann aber in der Klinik seinen Verletzungen erlegen.