Radfahrer bei Lkw-Abbiegeunfall in Barmbek schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 58 Jahre alter Radfahrer ist in Hamburg-Barmbek von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der 49 Jahre alte Lkw-Fahrer habe das Fahrrad offenbar übersehen, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer stürzte demnach und geriet unter den Tanklaster. Beide Beine des Mannes seien überrollt worden, hieß es.

Nach Angaben der Polizei war der Lkw am Samstagnachmittag in der Drosselstraße unterwegs und wollte in die Fuhlsbüttler Straße abbiegen. Die Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich, sagte ein Polizeisprecher. Erst am Freitagmorgen war ein Radfahrer schwer verletzt worden, der bei Rot auf die Langenhorner Chaussee fuhr.