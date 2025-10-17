Radfahrer aufgepasst: Elbtunnel mehrere Tage gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Der alte Elbtunnel in St. Pauli wird wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Zunächst wird der Tunnel heute abend von 22.00 Uhr an bis morgen früh um 5.00 Uhr dicht gemacht, weil Vorbereitungen für Sanierungsarbeiten getroffen werden, wie der Hamburger Hafen mitteilte.

Von Montagmorgen (20. Oktober) um 5.30 Uhr bis zum darauffolgenden Freitag um 15.00 Uhr wird der Elbtunnel dann erneut voll gesperrt. Grund dafür sind Maßnahmen für den Einbau der westlichen Treppenanlage und die Installation eines neuen Wartungsgangs.

Zum Ende des Monats vom 27. bis 29. Oktober ist der Tunnel dann ein paar Nächte für die Nachbereitung geschlossen. Der Radverkehr werde während den Sperrungen über die Freihafenelbbrücke umgeleitet.