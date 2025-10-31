Radfahrer angefahren und schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Radfahrer ist in Hamburg-Tondorf von einem Auto beim Überqueren einer Straße angefahren und dabei schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei mitteilte. Der 47-jährige Autofahrer sei am Donnerstag mit seinem Wagen links abgebogen und habe den Radfahrer erfasst, der bei Grün die Straße überquert habe, sagte ein Polizeisprecher. Nun werde unter anderem geprüft, ob der Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen stand.