Radestock gewinnt Stichwahl um Bürgermeisteramt in Eutin

Eutin (dpa/lno) –

Sven Radestock (Grüne) hat die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Eutin gewonnen. Bei der Wahl am Sonntag erhielt er nach dem von der Stadt veröffentlichten vorläufigen Ergebnis 59,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Sascha Clasen (CDU) kam auf 40,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 39,9 Prozent. Bei der Wahl am 23. Oktober hatte keiner der Bewerber in der Kreisstadt Ostholsteins die absolute Mehrheit erzielt. Die Wahlbeteiligung hatte 43,8 Prozent betragen.

Die Wahl war nötig geworden, weil der zuvor zum Bürgermeister gewählte Christoph Gehl sein Amt nicht angetreten hatte. Gehl hatte eingeräumt, als SPD-Schatzmeister 44 000 Euro vom Parteikonto für private Zwecke abgehoben und später wieder zurückgezahlt zu haben.