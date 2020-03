Rabiates Autorennen im Smart durch Hamburg

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Zwei Brüder haben sich in den Hamburger Stadtteilen Billstedt und Horn ein illegales Autorennen geliefert und sich dabei gegenseitig attackiert. Die beiden Männer im Alter von 28 und 31 Jahren seien in einem Mittelklasse-Kombi und einem Smart mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. An einer Ampel hätten sie sich erst ein Wortgefecht geliefert, dann habe der Jüngere mit seinem Kombi den Kleinwagen des Älteren gerammt. Dieser habe daraufhin den 28-Jährigen aus dem Auto heraus mit Reizstoff besprüht. Anschließend sollen beide weitergefahren sein.

Die Polizei stoppte wenig später den Kleinwagen und fand das Reizstoffsprühgerät. Am Steuer habe nun aber eine Frau gesessen, die zuvor Beifahrerin gewesen sein soll. Der mutmaßliche ursprüngliche Fahrer, der nun auf dem Beifahrersitz saß, hatte laut Polizei keinen gültigen Führerschein. Die Polizei stellte beide Fahrzeuge sicher und bat Zeugen um Hinweise.

