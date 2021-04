Rabiate Taubenfreundin tritt zu

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Stadthagen (dpa/lni) – Eine rabiate Taubenfreundin hat in Stadthagen (Kreis Schaumburg) ein andere Frau getreten. In der Kreisstadt sei das Füttern wildlebender Tauben verboten, teilte die Polizei am Freitag mit. Trotzdem fütterte eine 73-Jährige am Donnerstag auf dem Marktplatz die Vögel. Eine 45-Jährige wies sie auf das Verbot hin. Es entspann sich ein Streit, und die ältere Frau hielt die jüngere fest und trat ihr gegen das Bein. Die Polizei beruhigte die Lage. Doch für die ältere Frau gab es eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und ein Bußgeldverfahren wegen des Fütterns der Tauben.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-139840/2

Mitteilung