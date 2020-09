Rabe räumt Defizite bei der Digitalisierung an Schulen ein

Ties Rabe (SPD), Bildungssenator von Hamburg. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat erhebliche Defizite bei der Digitalisierung der Schulen eingeräumt. «Wir haben viele Baustellen: Wir brauchen die Software. Wir brauchen größere Rechtssicherheit. Wir brauchen Schulungen für die Lehrkräfte», sagte Rabe in einem Interview des Hamburg-Teils der Wochenzeitung «Die Zeit» (Donnerstag). Hamburg sei zwar unter den Bundesländern noch am schnellsten und an den Schulen der Hansestadt gebe es auch deutlich mehr Computer als sonst in Deutschland. Gleichwohl sage er «ganz nüchtern: Wir müssen bei der Digitalisierung viel, viel besser werden».