«Queen Mary 2» in Hamburg erwartet

Hamburg (dpa/lno) –

Die «Queen Mary 2» wird am Dienstag (7.00 Uhr) zu ihrer zweiten Stippvisite in diesem Jahr im Hamburger Hafen erwartet. Am frühen Morgen soll die «Königin der Meere» nach Angaben von Hamburg Hafen Marketing am Kreuzfahrtterminal Steinwerder festmachen. Am Mittwochmorgen heißt es schon wieder «Leinen los» – aber nur kurz: Denn eine Woche später wird sie erneut in der Hansestadt erwartet.

Bereits seit Juli 2004 ist die «Queen Mary 2» ein fester Bestandteil der Kreuzfahrtliste des Hamburger Hafens. Das 345 Meter lange Schiff mit dem charakteristischen dunkelblauen Rumpf wird Hamburg in diesem Jahr auch noch am 15. Oktober anlaufen. Zuletzt war sie im Mai im Hafen zu sehen.