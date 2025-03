Quecksilber in Labor ausgetreten – zwei Verletzte

Kiel (dpa) –

Bei einem Quecksilber-Unfall in einem Labor der Uni Kiel haben zwei Forschungsmitarbeiter Verletzungen erlitten. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es von der Feuerwehr. Wie schwer die beiden verletzt wurden, konnte ein Sprecher am Abend nicht sagen. Ein Feuerwehrmann kam zudem vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

In einem Labor der technischen Fakultät der Uni sei eine geringe Menge Quecksilber ausgetreten, als an einem Mikroskop eine spezielle Lampe zerbrochen sei, teilte die Feuerwehr mit. Weil Quecksilber giftig und ätzend ist, hätten die Labormitarbeiter umgehend den Raum gelüftet und das Gebäude räumen lassen. Das Schwermetall kann bei einer Belastung über längere Zeit zu schweren Gesundheitsschäden führen.

Die Feuerwehr rückte mit 45 Einsatzkräften aus. Mehrere Fachleute mit Chemikalienschutzanzügen nahmen das Quecksilber auf. Das Labor wurde versiegelt, es muss nun von einer Fachfirma gereinigt werden.