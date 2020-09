Quarantäne für Schüler von Ganztagsschule im Landkreis Celle

Mundschutzmasken. Foto: Rene Traut/dpa/Symbolbild

Celle (dpa/lni) – Der Landkreis Celle hat wegen zwei positiv auf das Coronavirus getesteten Schülerinnen Quarantäne für alle Ganztagsschüler der Altstädter Schule in Celle angeordnet. Das teilte der Landkreis am Freitag mit. Die beiden infizierten Mädchen besuchen demnach die zweite und vierte Klasse. Wie viele Kinder von der Maßnahme betroffen sind, war zunächst unklar. Auch sieben Kinder, die auf die Oberschule in Westercelle gehen, müssen nach einem positiv getesteten Fall in Quarantäne. Generelle Schulschließungen seien wegen der Fälle aber bislang nicht angeordnet worden.