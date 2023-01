Qualm aus defektem Verteilerkasten löst Polizeieinsatz aus

Schönwalde (dpa/lno) –

Ein Defekt in einem Stromverteilerkasten an einem Supermarkt in Schönwalde am Bungsberg (Kreis Ostholstein) hat einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Durch den Rauch wurde am Montag nach Polizeiangaben niemand verletzt. Sechs Freiwillige Feuerwehren und eine Streife der Polizei seien zu dem Brand ausgerückt, berichtete die Polizei am Dienstag.

An der Außenwand des Gebäudes hatte sich den Angaben zufolge Dämmmaterial entzündet. Die Einsatzkräfte entfernten das Material und löschten es im Freien ab. Der Supermarkt konnte anschließend wieder geöffnet werden.