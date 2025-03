Quacksalber mit Krötenschleim – Neue Show im Dungeon

Wie hat sich so ein Quacksalber im 19. Jahrhundert eigentlich so durchgeschlagen? Einblicke gibt eine neue Show im Hamburg Dungeon. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Heiltinkturen ohne Wirkung, Krötenschleim und Meteoritengestein gegen Gebrechen: Ein zwielichtiger Quacksalber mit fragwürdigen Produkten steht im Mittelpunkt einer Sondershow im Hamburg Dungeon. Die Show «Der Wunderheiler» werde vom 31. März bis zum 4. Mai in der Hamburger Speicherstadt gezeigt, teilte das Hamburg Dungeon mit. Es gilt als erstes Highlight im Jubiläumsjahr – 2025 feiert die Touristenattraktion 25-jähriges Bestehen.

Die Sondershow geht auf Zeitreise in das frühe 19. Jahrhundert und folgt dort dem selbstverliebten und skrupellosen «Großmeister der Medicüsse», der auf dem Hamburger Dom seinen Wagen aufgeschlagen hat und mit großem Spektakel seine Waren unter das Volk bringen will. Anders als die anderen Shows im Hamburg Dungeon, die vor allem auf Grusel, Gänsehaut und Grauen setzen, geht es hier eher ums Lachen. «Diese Show ist auf jeden Fall ein echter Gute-Laune-Booster», sagte Betriebsleiterin Miriam Wolframm über die neue Show.

Das Hamburg Dungeon ist eine von zahlreichen Touristenattraktionen an der Elbe. In den katakombenähnlichen Räumen werden die dunklen Seiten der Hamburger Geschichte gezeigt. Bis zu 36 Menschen können bei einer Führung rund ein Dutzend verschiedene grauenhafte Kapitel aus den vergangenen 600 Jahren der Hansestadt erleben – von der Pest über die Inquisition, Störtebekers Hinrichtung, das große Feuer 1842 oder die Sturmflut 1717 bis hin zur Geschichte der Mörderin Maria Katharina Wächtler, die ihren Mann in handliche Päckchen verpackte. Außerdem gibt es eine Indoor-Wasserbahn und einen Indoor-Freifallturm.