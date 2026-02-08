Pyrotechnik und Hitlergruß – Polizei ermittelt

Bremen (dpa/lni) –

Nach dem Zünden von Pyrotechnik und dem Zeigen eines Hitlergrußes während zwei Demonstrationen mit Hunderten Menschen in Bremen ermittelt die Polizei.

Wie die Beamten mitteilten, zündeten Teilnehmer eines Pro-Palästina-Aufzuges am Samstag pyrotechnische Gegenstände in Form von bengalischen Feuern. Einsatzkräfte forderten die Verantwortlichen mehrfach mit Lautsprecherdurchsagen dazu auf, die Verstöße zu unterlassen. Nach Beendigung der Versammlung kontrollierten sie mehrere Menschen, bei einem 19-Jährigen fanden sie eine Schreckschusswaffe mit Munition. Die Einsatzkräfte erstellten Anzeigen.

Während einer pro-kurdischen Kundgebung unter dem Titel «Solidarität für Rojava» zeigte ein Mann, der nicht zur Versammlung gehörte, in Richtung der Einsatzkräfte den Hitlergruß und rief lautstark «Heil Hitler». Einsatzkräfte stellten den Tatverdächtigen und fertigten eine Anzeige wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Nach ersten Erkenntnissen hatte diese Tat inhaltlich nichts mit der Demonstration zu tun.