Pyro-Vergehen im Derby: DFB-Sportgericht bestraft HSV

Hamburg (dpa/lno) –

Auch der Hamburger SV muss wegen Pyro-Vergehen seiner Fans im Derby gegen den Rivalen FC St. Pauli eine Strafe zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) sprach wegen eines unsportlichen Verhaltens der Anhänger eine Geldstrafe in Höhe von 118.000 Euro aus, wie der Dachverband am Donnerstag mitteilte.

Davon kann der norddeutsche Traditionsverein aus der Fußball-Bundesliga 39.000 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen einsetzen.

Zuvor war bereits der Kiez-Club wegen des Einsatzes von Pyrotechnik der Fans am 29. August zur Kasse gebeten worden. Das Sportgericht belegte den Club mit einer Geldstrafe von 125.000 Euro. St. Pauli hatte das Duell der Stadtrivalen im Volksparkstadion mit 2:0 gewonnen.