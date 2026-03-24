Putzhilfe misshandelt? – Haftbefehle gegen Familie

Drei Familienmitglieder sollen eine Putzhilfe misshandelt haben. Das Amtsgericht Clausthal-Zellerfeld erließ Haftbefehl gegen die drei Personen aus Salzgitter. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Salzgitter/Braunschweig (dpa/lni) –

Drei Mitglieder einer Familie aus Salzgitter sollen bei sich zu Hause eine Frau gequält haben. Das zuständige Amtsgericht habe Haftbefehle gegen die drei Personen erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Anfrage mit. Zuvor hatte der NDR über mutmaßliche Folter gegen eine Reinigungskraft berichtet.

Die Vorwürfe richten sich laut Staatsanwaltschaft gegen eine 62-jährige Frau, ihre 28-jährige Tochter sowie den 49-jährigen Ehemann der Mutter. Ihnen werde vorgeworfen, das 32-jährige Opfer über Wochen hinweg im häuslichen Bereich misshandelt zu haben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Hans Christian Wolters.

Weitere Details könnten wegen der gerade erst begonnenen Ermittlungen zunächst nicht mitgeteilt werden, hieß von der Strafverfolgungsbehörde weiter. Der NDR hatte mit Verweis auf dem Sender vorliegende Dokumente berichtet, dass der Frau unter anderem der Bauch mit einem Bunsenbrenner verbrannt worden sein soll. Die Verdächtigen sollen das Opfer auch mit einem Baseballschläger geschlagen haben.