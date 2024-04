Punktverlust für Flensburgs Handballer bei der MT Melsungen

Kassel (dpa/lno) –

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben im Kampf um einen Platz in der Champions League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Am Samstag gab es für die Norddeutschen bei der MT Melsungen nur ein 25:25 (10:13). Sechs Treffer von Simon Pytlick reichten dem Tabellendritten nicht zum Sieg. Für die Gastgeber waren Elvar Örn Jonsson und Ivan Martinovic je siebenmal erfolgreich. Am nächsten Samstag stehen sich beide Teams im Pokal-Halbfinale gegenüber.

Die Flensburger schienen die Partie frühzeitig in den Griff zu bekommen. Der Norweger August Pedersen erzielte in der 13. Minute das 7:4 für die Norddeutschen. Dann aber steigerte sich MT-Keeper Nebojsa Simic. Der Montenegriner gab seinen Vorderleuten mit insgesamt 20 Paraden den nötigen Rückhalt. Mit einem Doppelschlag in der 26. Minute stellten die Nordhessen auf 11:8.

Auch die zweite Hälfte begann mit einer Druckphase der Norddeutschen, die im Tor jetzt auf Benjamin Buric anstelle von Kevin Möller setzten. Simon Pytlick erzielte das 15:14 (38.). Beide Mannschaften agierten fortan auf Augenhöhe. Die Führung wechselte mehrfach hin und her. In der Schlussminute brachte Mads Mensah Larsen die SG mit 35:24 in Führung, doch Martinovic hatte kurz vor Schluss noch eine Antwort parat.