Pünktlich zum Derby: Neuer Schwung in Braunschweig

Braunschweig (dpa/lni) –

Rechtzeitig zum Niedersachsenderby bei Hannover 96 ist bei Eintracht Braunschweig das Selbstvertrauen zurück. Im ersten Spiel mit dem neuen Trainer Lars Kornetka gab es einen verdienten 1:0 (0:0)-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf.

«Vor dem Derby ist das noch wichtiger, weil wir so mit voller Euphorie in die Woche starten», sagte Robin Heußer, der in der 62. Minute eine von vielen Braunschweiger Chancen in der zweiten Halbzeit nutzte. «Jetzt wollen wir nächste Woche zeigen, dass wir da sind und Punkte mitnehmen wollen. Wir werden alles reinhauen.» Das brisante Spiel in Hannover beginnt am Freitagabend um 18.30 Uhr (Sky).

Der frühere Ralf-Rangnick-Assistent Kornetka hatte erst am vergangenen Dienstag den früheren 96-Spieler Heiner Backhaus in Braunschweig abgelöst. In nur vier Tagen bis zum ersten Spiel führte er ein neues System ein (4-2-3-1) und stelle zude Spieler wie Mehmet Aydin und Johan Gomez wieder auf ihre vertrauten Positionen.

Kornetka: «Es ist die Crunchtime»

«Die Jungs haben es richtig gut gemacht», sagte Kornetka. Der 48-Jährige kommt aus der Region Aachen, hat als Co-Trainer oder Videoanalyst in Hoffenheim, München, Leipzig, Moskau und Wien gearbeitet – und die große Rivalität zwischen Hannover und Braunschweig schon in wenigen Tagen in seiner neuen Umgebung vermittelt bekommen.

Kornetka aber machte klar: «Wir werden das Derby genauso konsequent und detailliert vorbereiten wie alle anderen Spiele. Es ist die Crunchtime in der Liga. Wir müssen Punkte sammeln, und dann ist es nicht so wichtig, ob es das Derby ist. Obwohl es wichtig ist, dass es das Derby ist!»