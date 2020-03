Prügelei um Damentoilette

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Zu lange auf dem Klo gewesen? Die Frage nach der Verfügbarkeit des eigentlich stillen Örtchens hat in der Damentoilette eines Schnellrestaurants im Hauptbahnhof Hannover eine Prügelei zweier junger Frauen verursacht. Eine 32-Jährige sei am frühen Sonntagmorgen wohl zu lange in der Kabine geblieben, teilte die Bundespolizei mit. So habe das zumindest ein «leicht angespanntes 16-jähriges Mädchen» empfunden. Sie klopfte demnach mehrfach an die Tür und forderte zur Eile auf. Daraufhin stürmte die 32-Jährige aus der Kabine und griff das Mädchen an.

Dabei ging es nach Bundespolizeiangaben «rustikal zur Sache»: Schläge, Tritte, Haare ziehen und einen Fingerbiss notierten die Beamten – auf Kosten der 16-Jährigen. Deren 18 Jahre alte Begleiterin habe versucht, die beiden Frauen zu trennen – dafür habe auch sie einstecken müssen. Die 16-Jährige erlitt schließlich eine Panikattacke und kam ins Krankenhaus. Gegen die wohnsitzlose 32-Jährige ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung.

