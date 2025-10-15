Prozessbeginn wegen Mordes an 18-Jährigem im Stadtpark

Hamburg (dpa/lno) –

Vor dem Hamburger Landgericht beginnt heute (9.30 Uhr) ein Prozess gegen zwei Angeklagte im Alter von 18 und 19 Jahren. Die beiden Angeklagten müssen sich vor der Großen Jugendkammer wegen gemeinschaftlichen heimtückischen Mordes verantworten, wie das Gericht mitteilte. Sie sollen am 16. April einen 18-Jährigen in den Stadtpark gelockt, ihn betrunken gemacht und anschließend mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Der 18-Jährige erlitt insgesamt rund 100 Stichverletzungen an Kopf, Hals und im Unterkörper.

Der 19 Jahre alte Angeklagte wird zudem verdächtigt, aus Mordlust gehandelt zu haben. So soll er sich vor der Tat mit der Tötung eines Menschen beschäftigt und entsprechende Varianten im Freundeskreis erörtert haben. Passanten hatten die Leiche des 18-Jährigen wenig später in einem Gebüsch in der Nähe des Planschbeckens gefunden. Die beiden Angeklagten wurden kurz nach der Tat festgenommen. Sie kannten ihr mutmaßliches Opfer aus der Psychiatrie.