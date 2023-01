Prozessauftakt: Mann mit Eisenstange erschlagen

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen Totschlags muss sich von Freitag (9.00 Uhr) an ein 43-Jähriger vor einer Strafkammer am Landgericht Hamburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, einen 68-Jährigen mit einer Eisenstange erschlagen zu haben. Die beiden Männer sollen in der Nacht zum 1. Juli 2022 gemeinsam Alkohol getrunken haben – in der Wohnung des 68-Jährigen im Stadtteil Neugraben-Fischbek. Aus unbekannten Gründen sei es zum Streit gekommen. Der 43-Jährige soll mehrfach mit der fünf Kilogramm schweren Eisenstange auf den älteren Mann eingeschlagen haben. Das Opfer erlitt Schädel- und Rippenbrüche. Die Lunge füllte sich mit Blut, so dass der Mann erstickte.