Prozess wegen tödlicher Attacke auf Mutter beginnt

Lübeck (dpa/lno) –

Am Lübecker Landgericht beginnt am heutigen Dienstag ein Sicherungsverfahren gegen einen 25-Jährigen, der im Spätsommer 2023 seine Mutter getötet haben soll. Er soll im September in der gemeinamen Wohnung in der Lübecker Altstadt mit einem schweren Gegenstand auf die Frau eingeschlagen und sie anschließend gewürgt haben, heißt es in der Antragsschrift der Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte ist derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Am Tattag hatte die Mutter mehrfach die Polizei kontaktiert, weil sie sich von ihrem Sohn bedroht fühlte. Der 25-Jährige soll nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Tag vor der Tat aus einer Klinik entlassen worden sein, in die er aufgrund einer akut festgestellten Fremd- und Eigengefährdung eingewiesen worden war.

In dem Prozess in Lübeck geht es nicht um eine Gefängnisstrafe für den Beschuldigten, sondern um seine dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik.