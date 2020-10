Prozess wegen Dopingmitteln und Medikamenten beginnt

Eine Figur der Justitia. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Zwei Männer stehen ab dem heutigen Donnerstag wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz und das Anti-Doping-Gesetz vor dem Landgericht in Hannover. Beide sollen laut Staatsanwaltschaft über das Internet verschreibungspflichtige Arzneimittel und verbotene Dopingmittel verkauft haben. Die Männer, die eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel und zwei Internetseiten betreiben, sollen an den Verkäufen zwischen Juni 2014 und April 2018 rund 360 000 Euro verdient haben. Bei einer Durchsuchung der Firma im April 2018 fanden Ermittler größere Mengen an Dopingmitteln und verschreibungspflichtigen Medikamenten.