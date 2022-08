Prozess um zweimalige Entführung: Mitangeklagter sagt aus

Hamburg (dpa) –

Im Prozess um die zweimalige Entführung einer Frau aus Hamburg hat einer der drei Angeklagten seine Beteiligung eingeräumt. Sein mitangeklagter Freund habe ihn angerufen und gefragt, ob er ihm helfen könne, sagte der 25-Jährige am Mittwoch vor der Strafkammer am Landgericht Hamburg. Wobei er helfen sollte, habe er nicht gewusst.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 52 Jahre alten Hauptangeklagten, dessen 26 Jahre alten Sohn und dem 25-Jährigen gemeinschaftliche Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Der Prozess hatte bereits Ende Juni begonnen, musste aber wegen zu langer Unterbrechung aufgrund von Krankheitsfällen und Abwesenheit eines Angeklagten von vorne beginnen.

Der 52-jährige Deutsche soll seine langjährige Lebensgefährtin am 13. April 2020 in Hamburg-Eidelstedt in sein Auto gelockt haben und mit ihr in einen Wald bei Bad Bentheim (Niedersachsen) gefahren sein. Wenige Tage zuvor hatte die damals 39 Jahre alte Frau erklärt, dass sie sich nach 23-jähriger Beziehung von ihm trennen wolle. Der Grund dafür war laut Anklage ein mehrwöchiger Aufenthalt des Mannes in Untersuchungshaft. Nach Schlägen und Drohungen fügte sie sich ihrem Partner, erstattete dann aber Strafanzeige.

Wenige Tage später soll der 52-Jährige die Frau erneut entführt haben, mit Unterstützung seines Sohnes und dessen Freundes. Nach sechs Tagen befreite die Polizei die Frau in Nordhorn (Grafschaft Bentheim, Niedersachsen) und nahm den 52-Jährigen fest.