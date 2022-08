Nach Unfalltod von 16-Jähriger: Arbeits- und Geldauflage

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Im Prozess um den Unfalltod einer 16-Jährigen in einem Linienbus hat das Amtsgericht Bad Segeberg einen jungen Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht schuldig gesprochen. Das Jugendschöffengericht verurteilte den 22-Jährigen am Donnerstag zur Ableistung von 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit und zur Zahlung von 10 000 Euro – je zur Hälfte an einen Opferschutzfonds und ein Kinderhospiz. Weil der Angeklagte zum Unfallzeitpunkt am 24. Oktober 2020 noch Heranwachsender war, urteilte das Gericht nach Jugendstrafrecht.

Nach Überzeugung der Richter war der Angeklagte an jenem Abend auf der Bundesstraße 432 zwischen Leezen und Bad Segeberg mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Sein Wagen kollidierte mit einem Baum und schleuderte dann mit dem Heck in den Linienbus auf der Gegenfahrbahn. Die 16-Jährige im Bus erlitt massive Kopfverletzungen, an denen sie unmittelbar starb. Auch weitere Fahrgäste wurden verletzt. Der 22-Jährige flüchtete zunächst vom Unfallort, meldete sich aber einen Tag später über einen Anwalt bei der Polizei.

Die ursprünglichen Vorwürfe der Anklage, wonach überhöhte Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss Ursachen des Unfalls waren, hätten sich in der Beweisaufnahme nicht bestätigt, erklärte der Vorsitzende Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.