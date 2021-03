Prozess um Tötung von Frau auf Landstraße: Eventuell Urteil

Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Im Prozess um die Tötung einer 42-Jährigen auf einer Landstraße werden am heutigen Freitag die Plädoyers und möglicherweise auch schon das Urteil erwartet. Am Landgericht Hannover ist der ehemalige Partner der Frau angeklagt. Der 60-Jährige aus Bad Pyrmont soll seine Ex-Freundin im August 2020 mit seinem Auto auf einer Landstraße ausgebremst haben. Dem Polen wird vorgeworfen, dann mehrfach mit einem Messer auf die flüchtende Frau eingestochen zu haben. Sie hatte zuvor wegen häuslicher Gewalt in einem Frauenhaus Zuflucht gesucht.

Zum Prozessauftakt hatte sich der Angeklagte auf Erinnerungslücken berufen, weil er sehr viel Alkohol getrunken habe. Er war kurz nach dem Verbrechen in seiner Wohnung festgenommen worden. Dort fanden die Beamten blutverschmierte Kleidung. Das Paar hatte sich 2018 kennengelernt, als beide als polnische Leiharbeiter in demselben Fleischbetrieb arbeiteten.

