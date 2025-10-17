Prozess um Tötung von Ehefrau auf Fehmarn beginnt

Lübeck (dpa/lno) –

In Lübeck beginnt am Freitag (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen Mann von der Ostseeinsel Fehmarn, der dort im Mai dieses Jahres seine Ehefrau getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 61 Jahre alten Angeklagten vor, zwischen dem 16. und dem 18. Mai dieses Jahres seine zum Tatzeitpunkt 57 Jahre alte Ehefrau getötet zu haben.

Ihre Leiche soll er in den frühen Morgenstunden des 18. Mai in einem Graben in der Nähe der Fehmarnsundbrücke abgelegt haben. Dort hatten zwei Zeugen den leblosen Körper noch an dem Tag entdeckt und die Polizei verständigt. Das Gericht hat für den Prozess zunächst acht Verhandlungstage bis Mitte Dezember geplant.